Взятка на на молдо-румынской границе работает - 3.000 евро за смену

Молдова в центре скандала, вспыхнувшего между итальянскими и румынскими журналистами. Газета La Repubblica ранее рассказала, что наши соотечественники прибывают в Италию, хотя въезд в эту страну им запретили. В статье говорится, что они дают взятку в размере 100 евро на молдо-румынской границе. Скандальный материал перепечатали еще несколько изданий.

- Я хочу узнать кое-что. Мне бы хотелось вернуть кое-кого в Италию. - Кто этот человек? - Она сиделка, у нее есть разрешение на пребывание. - Нет проблем. Вы платите 100 евро, и она приедет сюда.

В статье утверждается, что на КПП в Джурджулештах водители платят по 50 евро за каждого пассажира. По некоторым оценкам, пограничники зарабатывают при этом до трех тысяч евро за смену. Согласно La Repubblica, эта схема очень эффективна и не требует значительных затрат. По словам пассажиров, это возможно из-за коррупции в Пограничной полиции Румынии.

А ежедневная газета Il Giornale пишет, что незаконная деятельность не только не скрывается, но даже рекламируется. В фейсбуке размещены объявления о перевозке пассажиров и посылок. На них указаны номера телефонов в Италии и Молдове, а также маршруты как в туристических агентствах, - отмечает издание.

Румынские СМИ назвали эти материалы фейковыми новостями. Они утверждают, что итальянские журналисты не упомянули о других границах, которые пересекают граждане Молдовы. Например о том, что Венгрия отказывает им во въезде из-за распространения нового коронавируса. Пограничная полиция нашей страны отрицает информацию, опубликованную в итальянской прессе.

"Пока нет конкретных данных, это остается на уровне безосновательных обвинений. В связи с этим, я хочу обратиться к гражданам: если вы попадаете в подобные ситуации, прошу уведомить пограничную полицию, чтобы начать проверку", - заявила пресс-секретарь Пограничной полиции Раиса Новицкая.

Получить комментарий румынской пограничной полиции не удалось. А в Министерстве иностранных дел Молдовы от заявлений на эту тему отказались.

"Ведомство воздерживается от комментариев статей в международной прессе. МИД и наша дипломатическая миссия в Риме ведут диалог с итальянской стороной. Никаких жалоб от властей Италии по этому поводу министерство не получало", - заявил пресс-секретарь МИДЕИ Даниел Водэ.

Власти Румынии не выступили с заявлениями. Въезд на территорию Италию нашим согражданам запрещен как минимум до 7 сентября.

@Telegram Выбор Молдовы