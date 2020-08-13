Фермеры хотят просто доить государство. Так считает депутат от ПСРМ Григорий Новак. Жестокая засуха крайне негативно повлияла на весь аграрный сектор страны. Правительство изыскивает резервы для помощи фермерам, четыре политических формирования вместе ищут пути выхода из сложнейшей ситуации. Были созданы комиссии, которые вместе с отраслевым министерством приступили к работе. А сельхозпроизводители протестуют и перекрывают трассы купленной на государственные субсидии техникой.

- Аграрии вправе выходить на митинги. Но, к сожалению, они не всегда понимают, что их используют в политических целях, выдвигая трудновыполнимые требования. Я говорю, давайте поменяемся ролями. Назначим министром сельского хозяйства г-на Слусаря и посмотрим на его поведение. Он по-прежнему будет настаивать, чтобы дать компенсации по 3 тысячи на гектар, а можно и 10 тысяч? – заявил в своем комментарии для eNews по этому поводу Григорий Новак.

Депутат подчеркнул, что чтобы что-то обещать, нужно иметь соответствующее финансовое покрытие, однако ситуация сейчас и так не простая.

- Я знаю некоторых лидеров из сел, дай бог, чтобы мы так жили. Почему, например, в урожайные годы они не выходят с инициативой – выделить больше зерна в резервный фонд страны, или дать своим квотчикам еще по 100 кг пшеницы, кукурузы. Ей богу, наши сельчане не жируют. И почему аграрии не выступят с инициативой по поводу страхования своего урожая? Они хотят просто доить государство, и все у них нормально. Есть и другие механизмы. Банки могут дать им отсрочку по кредитам. Но нет. Они хотят только возмещения ущерба от государства, и точка, - отметил депутат-социалист.

Новак также напомнил, что в прошлом году, когда у власти было правительство Санду, тоже была засуха. Однако тогда г-н Слусарь не инициировал протесты. А сейчас указывает пальцем. И это при том, что правительство уже выделило на субсидии фермерам 100 млн леев, затем еще 100 млн леев из резервного фонда.

- Понятно, что засуха – это всеобщая беда. Но во всех странах страховаться – это норма. Чтобы жить в этом государстве, надо что-то и для него делать. Не надо считать, что только оно тебе должно. И так, трудно: пандемия, экономический кризис во всех отраслях. Два года засухи. Нам нечем покрыть потери, у нас нет нефти и запасов золота, - указал депутат.

Григорий Новак выразил сожаление, что этих фермеров используют в политических целях. Он также отметил, что со сменой ответственного лица эта ситуация все равно не изменится.

Подготовил Михаил Генчу