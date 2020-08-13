Какие люди и без охраны!

Дирк Шубель, глава делегации ЕС в Минске, а в прошлом куратор программы "Восточное партнёрство" и глава делегации ЕС в Кишинёве приехали-с возложить цветочки к новому оппозиционному алтарю в белорусской столице. Это там, где погибли участники манифестаций.

Мы просто хотим напомнить вехи работы Дирка Шубеля в Молдове, когда евроинтеграционная "история успеха" достигла пика - в заповеднике в ходе нелегальной охоты генпрокурор убил бизнесмена и ничего, из банковской системы украли миллиард и ничего, Влад Плахотнюк прибрал к рукам рычаги власти и ничего, депутат, заявивший о коррупции в высших эшелонах власти, совершил неожиданное самоубийство, правда нашли две гильзы, но тоже ничего, Молдова в обход эмбарго продавала оружие ливийской оппозиции и ничего. И таких ничего много.

В результате имеется безвиз с ЕС и жопа. И ничего. А Шубель вообще пошел на повышение.

Просто имейте в виду.

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