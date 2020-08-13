Коронавирус в Молдове, данные на 13 августа 2020

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Здоровье
В Молдове в общей сложности зарегистрировано 29087 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента.
На 17:00 13 августа 2020 года за сутки в Молдове выявлено +380 новых случаев заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ, из которых 2 завезены - по одному из Румынии и Турции.
Всего 29087 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента.
Всего обработано тестов за сутки - 2215, из них первичных - 1752.
За сутки коронавирусом заразились 22 медработника.
В тяжелом состоянии - 468 человек.
На ИВЛ - 25 пациентов.
1204 - в состоянии средней тяжести.
278 за последние сутки вылечились, всего выздоровевших - 20276.
Умерли за сутки - 15 человек, всего скончались от осложнений, вызванных Covid-19, - 878.
Лидия ТКАЧ
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