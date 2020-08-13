Коронавирус в Молдове, данные на 13 августа 2020

В Молдове в общей сложности зарегистрировано 29087 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента.

На 17:00 13 августа 2020 года за сутки в Молдове выявлено +380 новых случаев заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ, из которых 2 завезены - по одному из Румынии и Турции.

Всего 29087 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента.

Всего обработано тестов за сутки - 2215, из них первичных - 1752.

За сутки коронавирусом заразились 22 медработника.

В тяжелом состоянии - 468 человек.

На ИВЛ - 25 пациентов.

1204 - в состоянии средней тяжести.

278 за последние сутки вылечились, всего выздоровевших - 20276.

Умерли за сутки - 15 человек, всего скончались от осложнений, вызванных Covid-19, - 878.

Лидия ТКАЧ