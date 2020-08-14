Для граждан Молдовы открылся еще и Египет

Рейс запущен из-за устойчивого спроса у наших людей на отдых на курортах Красного моря.

После перерыва в несколько лет авиакомпания Air Moldova возобновила полеты в Международный аэропорт Хургады, первый рейс прибыл сегодня, 13 августа, сообщает tourprom.ru.

Рейс запущен в Хургаду из-за устойчивого спроса у наших курортников на отдых на курортах Красного моря.

Эхаб Шукри, глава египетской компании, принимающей в Египте молдавских туристов, сказал, что с Air Moldova были подписаны долгосрочные контракты:

- Первые рейсы из Молдовы будут привозить по 180 туристов, это будет на первом этапе, к осени объемы увеличатся. Еженедельный рейс будет выполняться по четвергам. Чартерная цепочка пока рассчитана до конца ноября.