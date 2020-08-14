В парке “La Izvor” сносят незаконные постройки

Вместе с началом ремонта в парке “La Izvor” начался снос незаконно установленных строений или тех, у которых истек срок действия разрешительных документов.

О демонтаже ресторана, который незаконно располагался на муниципальной земле в зоне отдыха, рассказал генеральный примар столицы Ион Чебан.

По его словам, объект состоит из 3 коммерческих единиц – летней террасы и двух объектов, предоставляющих услуги по аренде, которые работали вопреки правилам размещения уличных торговых единиц. Срок действия схемы размещения истек в октябре 2019 года.

– Объект осуществлял свою деятельность незаконно, потому что было объявлено о работе только одной единицы, хотя в действительности их было три. Претура уведомила экономического агента о необходимости добровольно снести объекты, расположенные незаконно, но он не выполнил требование. В результате было принято решение о принудительной эвакуации коммерческих единиц, – уточнил Чебан.

Претура Буюкан не продлила схемы размещения комплексу, предоставляющему развлекательные услуги, так как согласно Концепции по реконструкции парка, на его территории не осуществляется коммерческая деятельность.

Лидия Ткач