Муравский: На каком основании фермеры чего-то требуют? Это их бизнес, это их риск

С 11 августа, когда сельхозпроизводители впервые вывели технику на улицы, акция протеста не прекращается. В ней участвуют в том числе молодые фермеры, которые недовольны убытками. Манифестантов не сумел убедить отказаться от протестов даже премьер Ион Кику. По его словам, фермеры уклоняются от уплаты налогов и получают субсидий больше, чем вносят налогов.

Лица, блокирующие в Молдове трассы, не только должны быть лишены права на получение государственной помощи, но и оштрафованы. Такое мнение высказал на своей странице в соцсетях бывший вице-премьер Александр Муравский, обращаясь к действующему премьеру Иону Кику. Как сообщает Инфотаг, он напомнил, что блокирование трасс приносит убытки другим экономическим агентам, осуществляющим перевозки, вынужденным нарушать контрактные сроки поставки товаров, а в случае перевозки скоропортящихся грузов - несущие прямые потери продукции.

"Помощь фермерам оказывается за счет госбюджета, формирующегося в том числе из налогов, выплачиваемых этими экономическими агентами, - пишет Муравский. - Перекрытие дорог приносит массу неудобств и гражданам, совершающим как частные, так и служебные поездки, иногда срочного порядка". Экономист предложил штрафы, взимаемые за блокирование трасс, "использовать на покрытие убытков, а также направить законопослушным фермерам, реально пострадавшим от природных катаклизмов".

Александр Муравский считает, что молдавские аграрии стали инструментом в руках политиков, лоббирующих их интересы в обмен на ответную поддержку на выборах. Об этом он говорит в обращении к вице-председателю Платформы DA Александру Слусарю.

«Уважаемый г-н А.Слусарь!

Прекрасно понимаю Вашу заботу об аграрном секторе. Всё-таки Вы достаточно долгое время работали в Национальной ассоциации сельскохозяйственных производителей "Униагропротект", в том числе на посту её исполнительного директора. Поэтому Вам далеко не безразлична судьба этого сектора.

Вы также прекрасно понимаете, что аграрники во всех странах есть хороший инструмент в руках политиков, лоббирующих интересы фермеров и рассчитывающих на их ответную поддержку на выборах. Но сегодня Вы вице-председатель парламента и должны уметь подняться над интересами одного сектора и думать о проблемах страны в целом.

Вы прекрасно помните, как шёл процесс стихийной приватизации земли и растаскивания колхозного и совхозного имущества. И всё это делалось под лозунгами: "Сделайте нас собственниками, дайте нам свободу, и мы завалим всех своей продукцией". Вы были активным участником программы "Пэмынт", которая появилась как необходимость навести хоть какой-то порядок в приватизации и наделить людей юридическими документами, подтверждающими их права собственности на землю, а землю вовлечь в рыночный оборот. Надеюсь, Вы не отреклись от участия в программе. Я, во всяком случае, не делал и не собираюсь делать этого.

Вы прекрасно знаете, как был сформирован и продолжает формироваться класс крупных землевладельцев, часть из них стала превращаться в латифундистов. Вы прекрасно знаете, сколько было вложено в аграрный сектор через различные программы создания агромагазинов, фермерских кооперативов, поставок сельскохозяйственной техники на самых льготных условиях, восстановления части ирригационных систем. Огромная помощь в этом была оказана нашими партнёрами-донорами США, ЕС, Японии. Фермеры всё это принимали, богатые становились богаче, но какова отдача от сектора?

Страна завалена отечественной дешёвой продукцией? Аграрный сектор стал активным пользователем страховых услуг? Наши агробояре выполняют свои обязательства перед государством в части соблюдения трудового законодательства при найме работников? Они выполняют полностью и честно свои обязательства перед собственниками арендованных ими земель?

Ответ Вы прекрасно знаете, но озвучу его ещё раз: большая их часть нет, нет и ещё раз нет. Но зато каждый год мы слышим от них: освободить или снизить налоги, выплатить компенсацию за побитые градом пару гектар сливы, дать то, дать это. И всё это в форме категорических требований. Вот и сейчас перекрывают дороги и требуют, требуют.

А теперь давайте разберёмся. На каком основании они чего-то требуют. Им никто ничего не должен. Это их бизнес, это их риск. Они что заваливают население бесплатной продукцией, пополняют казну налогами? Нет. Сегодня у них беда. И все мы прекрасно понимаем, что они нуждаются в помощи. Именно в помощи, а не в выполнении их ультимативных требований. Вот и ведите спокойные переговоры с правительством в рамках его возможностей.

Вы знаете, где найти ещё деньги? Я тоже знаю. Но я (да и Вы тоже) знаете, что любой дополнительный бэнуц в арарный сектор - это бэнуц, отобранный у других, уплаченный и заработанный другими. Поэтому пусть не рвут рубахи на груди, требуя, а скажут спасибо за оказываемую посильную помощь и как можно быстрее входят в полное правое поле по всем направлениям.

А Вы как вице-спикер и бывший их руководитель их ассоциации разъясните им, что у них есть не только право права качать, но и обязанности перед государством и своими работниками и арендодателями.

Надеюсь, Вы меня поняли.

С уважением

Александр Муравский».

Ранее рабочая группа, созданная для разрешения кризиса в сельском хозяйстве, предложила изыскать дополнительные решения для увеличения компенсаций фермерам и освободить в течение последующего периода сельхозпроизводителей, пострадавших от засухи и других стихийных бедствий, от уплаты налогов с заработной платы. Об этом рассказал вице-председатель Платформы DA Александру Слусарь, сообщает IPN. "Тысяча лей на гектар не способна решить проблемы аграриев", - заявил он: DA настаивает на выделении 500 миллионов лей вместо запланированных 200 миллионов.

Также предлагается принять закон о реструктуризации как минимум на год задолженностей фермеров перед банками и небанковскими организациями. Слусарь сообщил, что чуть более трех миллиардов лей из кредитного портфеля - кредиты, выданные фермерам. В небанковском секторе их более чем на миллиард лей. "Эта сумма должна быть реструктурирована на законных основаниях в течение однолетнего периода, без начисления штрафов, без изъятия банками имущества у аграриев", - отметил парламентарий.

Платформа DA требует созыва на следующей неделе заседания парламента. В пятницу, 14 июня, состоится встреча на уровне парламентских фракций с участием членов правительства. Рабочая группа была создана в начале этой недели, по итогам дискуссий с участием четырех политформирований: ДПМ, ПСРМ, партий PAS и Платформы DA. В состав группы входят по одному представителю каждой из парламентских фракций.