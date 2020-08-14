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Политика
Киртоакэ беспощаден к Кишиневу - опальный примар призвал фермеров протестовать в столице и блокировать ее
14.08.2020

Если вам мало пробок - Дорин поможет. Если вы считаете, что в Кишиневе слишком свободно и вольготно на улице, и, помимо "несуществующих пробок", необходимы и другие препятствия, то Дорин Киртоакэ готов вам помочь. На своей странице в Facebook экс-примар Кишинева призвал фермеров привнести еще больше хаоса в и без того задыхающуюся от автотранспорта столицу и переместить свои протесты с блокировкой автодорог прямо в Кишинев.

Какое ему конкретно дело до фермеров и почему вся оппозиция усиленно пытается примазаться к этим протестам и на тракторах заехать-таки в правительство - вопрос, как говорится, риторический. Как говорится, не нытьем - так катанием.


 
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