«Молдовагаз» хочет перевести общественный транспорт Кишинева на газ

Об этом сказал председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан в интервью газете газете Capital Market.

«Одним из наших приоритетов является внедрение с мэрией Кишинева совместного проекта по поэтапному переводу столичного общественного транспорта на природный газ в качестве газомоторного топлива. Выбросы в атмосферу транспорта с газобаллонным оборудованием существенно ниже дизельных моторов. Немаловажным является и экономическая составляющая – на техническом обслуживании таких автобусов мэрия столицы ежегодно могла бы экономить не менее одного миллиона евро», - сказал Вадим Чебан.

Он отметил, что по этому пути идут не только в Европе, но и во многих странах СНГ, и Молдова не должна стать исключением.

«Затем на такой вид топлива можно было бы перевести спецтранспорт коммунальных служб», - считает председатель.

По его словам, природный газ по определению является одним из наиболее экологически чистых видов топлива.

«Даже в случае аварий ущерб для окружающей среды не сопоставим, например, с разливом чистой нефти, мазута или дизельного топлива. Все объекты газовой инфраструктуры возводятся и обслуживаются согласно утвержденным проектам, в том числе и с экологической точки зрения», - считает Чебан.

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