Полиция остановила колонны сельхозтехники на подступах в Кишинев и требует от аграриев разрешение на проведение протеста. Аграрии ждут подтверждения со стороны примэрии столицы.

Протестовать они намерены у ворот города и на Хынчешстком шоссе. Затем аграрии решат, будут ли выводить сельхозтехнику на главную площадь молдавской столицы. Манифестанты объявили, что не намерены блокировать дороги в Кишиневе.

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К ночи аграрии с сельхозтехникой все-таки попадут в Кишинев. Такая договоренность достигнута между протестующими и правоохранительными органами.

Колонны возобновляют движение с 20.00. Тракторы будут ехать централизованно в группе по 10 единиц. Пункт назначения - под мостом на Телецентре, там они выстроятся колонной вдоль дороги. Здесь протестующие проведут всю ночь. Блокировать дороги сельхозпроизводители не намерены.

В пятницу аграрии рассчитывают провести встречу с премьером Ионом Кику. Они планируют еще раз выразить свои требования. Если власти не примут в срочном порядке конкретные решения, то протестующие готовы выдвинуться в центр столицы.

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