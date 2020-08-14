История центра «КЕДЕМ»: Памяти заслуженного мастера Юрия Хармелина.

История центра «КЕДЕМ» тесно связана с творчеством и жизнью Юрия Хармелина — непревзойденного театрального педагога и режиссера, основателя и бессменного руководителя театра «С улицы Роз», Заслуженного человека (Om Emerit) и Мастера искусств (Maestru în Artă).

Благодаря ему «КЕДЕМ» стал не только культурным центром, но и частью яркой театральной жизни Кишинева. В стенах нашего центра можно было увидеть его спектакли, которые очень полюбились юным и уже опытным зрителям: «Левушка», «Цветы для Элджернона», «Огниво», «Перепутаница», «Пеппи Длинныйчулок», «Незнайка и его друзья». Многие постановки были частью наших Пуримских проектов, фестивалей знаний «Global Day», дней защиты детей и других очень важных событий в жизни центра.

Юрий Аркадьевич был активным членом и частым гостем мероприятий, которые организовал КЕДЕМ. Его можно было увидеть на дипломатических приемах, встречах «КЕДЕМ собирает друзей», а также на семейных летних фестивалях.

Его творчество и безграничная любовь к искусству вдохновляла. За свою долгую карьеру он воспитал удивительных творческих людей. Как и он, они помогали и продолжают помогать нашему Общинному центру в подготовке и проведении программ, творческих вечеров, презентаций и выставок.

Спасибо, Юрий Аркадьевич! За Театр "С улицы Роз" и за то, что в нашей памяти останутся более 250 спектаклей по произведениям русской и мировой литературы. За любовь к искусству и красоте. За 42 года упорной работы над развитием театрального искусства в Молдове.

Мы не забудем.

Светлая память!

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