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Общество
Протестующие фермеры оказались под мостом на Телецентре
14.08.2020

Некоторые политики всячески пытаются примазаться к протесту. Кавалькада тракторов, выехавшая вчера к Кишиневу, добралась до столицы, однако протестовать в центре города им не разрешили - и в результате вся эта "эскадра" оказалась там же, где и румынская "гуманитарная помощь", на поверку оказавшаяся банальным "неликвидом" - под мостом на Телецентре.

Между тем некоторые политики не оставляют попыток использовать этот протест в своих целях и попробовать "свалить" правительство Кику. В частности, там замечены не только представители партии Нэстасе, которые изначально решили сделать на этом политический капитал, но и некоторые члены либеральной партии также.

В то же время, напомним, бывший министр экономики Валерий Муравский поделился своими мыслями на этот счет - он считает, что государство и так сделало максимум для аграриев, в условиях, когда сельскохозяйственный сектор давно стал частным, следовательно, все риски предприниматели несут сами. И это положение устраивало их более четверти века, а вот сейчас, поди ж ты, уже не нравится.