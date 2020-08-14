Более 60 процентов граждан Молдовы не считают коронавирус опасным

Кто-то все еще не верит в существование COVID-19, другие готовы согласиться на прививку, если бы она существовала.

Таковы результаты исследования, проведенного министерством здравоохранения, труда и социальной защиты нашей страны совместно с европейским региональным бюро ВОЗ, сообщает publika.md.

Согласно опросу, чуть более 60 процентов респондентов все еще считают, что вирус неопасен. В то же время около трети согласились бы на прививку от COVID-19. 90 процентов участников исследования заявили, что знают о мерах защиты. Почти половина выступила против открытия детсадов и школ.

В период пандемии больше всего наших соотечественников беспокоит состояние здоровье родных. Об этом заявили свыше 90 процентов респондентов. Почти столько же боятся потерять близких. Еще 82 процента опрошенных переживают из-за экономического кризиса.

Между тем, 60 процентов участников исследования признались, что за время пандемии не обращались к врачам, опасаясь заболеть. Многие отметили, что начали потреблять больше нездоровой пищи и алкоголя.

В опросе приняли участие тысяча человек из 411 населенных пунктов. Погрешность составляет плюс - минус три процента.