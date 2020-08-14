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Жасмин увядает без Шора, который сбежал от правосудия из Молдовы в Израиль: не спасает даже фотошоп
14.08.2020

42-летнюю певицу укорили в том, что она слишком себя зафотошопила.

Российская певица Жасмин (по совместительству супруга беглого Илана Шора) опубликовала в инстаграме фото с летней фотосессии. Годы уже берут свое, все-таки 42 года - и потому Жасмин очень сильно поработала с фотошопом.

Поработала дол такой степени, что некоторые поклонники не узнали артистку. Они упрекнули ее в том, что она в этот раз неоправданно сильно увлеклась фильтрами и фотошопом.

Желание Жасмин выглядеть лучше, чем она есть на самом деле, наверное, нельзя осуждать. Но нам кажется, что дело еще и в том, что очень долгое время певица живет одна - в Москве, практически в "золотой клетке". В то время как супруг, Илан Шор, скрывается от молдавского правосудия в Израиле.

Как тут не затосковать? А где тоска, там и не всегда презентабельный вид. В целом поклонникам Жасмин снимок все равно понравился: «Какое замечательное фото», «Жасмин, вы прекрасно выглядите! Желаю вам всегда оставаться такой же прекрасной», «Невероятная красота, такое нежное фото получилось», «Какая же вы шикарная женщина!»

Лидия ТКАЧ


 
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