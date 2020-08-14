Неожиданно Тирасполь решил вопрос с очередями на прохождение ПЦР-тестирования...

Люди, возвращающиеся в Приднестровье, дабы не сидеть две недели в карантине, делают за свой счет анализы в тираспольской лаборатории. И поток настолько большой, что было решено отдать тираспольскую лабораторию полностью под платные анализы для частных случаев, а тестирование госпитализированных с подозрением на вирус COVID-19 полностью переложить на лабораторию в Кишиневе.

Нескромный, однако, выбран вариант. Вдвойне нескромный, если вспомнить риторику Тирасполя в адрес Кишинева в период пандемии.

Также поражают и цифры выезжающих. С 10 по 12 августа подано более 9 тысяч обращений за разрешением на выезд из Приднестровья. Одобрено около 3 тысяч обращений.

С другой стороны, всё это еще раз доказывает, что берега Днестра куда ближе друг к другу и держатся друг за друга куда крепче, чем про это думают и рассказывают в приднестровских и румынских коридорах власти.

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