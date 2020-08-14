Врач главной "психушки" страны: «В Молдове известные люди убивали, мы их признавали невменяемыми

Руководители лечебного учреждения в Костюженах рассказали «Комсомолке», как сегодня лечат психически больных людей, какие фобии нас ждут в ближайшем будущем в связи с эпидемией коронавируса и почему не стоило ломать советскую систему психиатрии.

А в многочисленных аллеях парка психиатрической клиники «Костюжены» - тишина. Никого. Идешь и в вдыхаешь свежайший запах листвы и цветов. Можно подумать, что это санаторий какой приличный, а не «психушка». Много старых заброшенных зданий еще дореволюционной постройки. Немудрено, ведь в Российской империи это была лучшая психиатрическая больница.

«Люди не просто дают согласие на свою госпитализацию, они сами приходят к нам!»

Меня встречают глава клиники Виктор Фуртунэ и его заместитель по лечебной части Юрий Павлов. Врачи опытные, не один десяток лет проработали здесь, знают и видели почти все в молдавской психиатрии! А вопросов много...

- Вашу больницу коронавирус тоже затронул. В апреле заболел 21 пациент и 11 медиков. Какова ситуация сейчас?

- Ситуация нормализовалась, сейчас есть только два пациента больных коронавирусом. Они содержатся отдельно от остальных, все меры соблюдаются. Из более чем 500 наших сотрудников за все время заболело не более 30.

- Сколько пациентов сегодня лечатся стационарно?

- 489. После принятия закона о психическом здоровье их число стало уменьшаться. У нас раньше одновременно могли лечиться в стационаре около 3 тысяч больных.

- А есть ли у вас статистика - сколько психически больных людей приходится на 100 тысяч населения? Сколько у нас таких больных сегодня? Последнюю цифру, которую я нашел — около 100 тысяч...

- Сегодня у нас нет таких цифр. Произошла децентрализация нашей службы. Появились в каждом районе страны коммунитарные центры психического здоровья, только в Кишиневе их пять. И основная нагрузка сейчас лежит на них. Нет сегодня общих цифра, все ориентируются на статистику тридцатилетней давности.

- Децентрализация имеет свой эффект?

- Вопрос не к нам, мы выполняем свою работу. К нам приходит больной, мы госпитализируем его, оказываем медпомощь, следим за тем, что пациента кормили сытно, хорошо, пять раз в день, чтобы мылся раз в неделю, чтобы ему раз в семь дней меняли постельное белье... В палатах, кстати, у нас всего по трое пациентов, не то, что было раньше, одевали-обували его. Решали его социальные вопросы, которые возможно решить здесь.

- Советская психиатрия была эффективна или нет?

- Были определенные недостатки, но работа была налажена. Можно было ее чинить, но не ломать безоглядно. Можно было кое-что изменить и улучшить. Но мы ее взяли и разрушили.

- Есть же такое правило — если больной не дает свое добровольное согласие, то его не могут госпитализировать в вашу больницу?

- Все больные должны давать согласие на свою госпитализацию! Вы будете удивлены, но люди не только дают согласие на госпитализацию, они сами приходят к нам! Не дай Бог, испытать такие страхи, которые они испытывают! Это ужасные страхи!

- А если человек представляет опасность для окружающих?

- Если он не дает согласие, но представляет опасность для общества и для самого себя, то есть два пункта статьи 28 Закона о психическом здоровье. Мы обязаны в течение 48 часов созвать врачебную комиссию, которая решает, нуждается ли этот человек в принудительном лечении.

- Часто ли сегодня применяется принудительное лечение?

- В 2019 году было 28 таких случаев. Чаще всего люди сами дают добровольное согласие на свое лечение. И, если больной не представляет общественной опасности, он может покинуть больницу в любой день.

На больничных аллеях - ни души... Фото: Леонид РЯБКОВ

«К мнению психиатров суды не всегда прислушиваются»

- Почти в каждом дворе есть психически больной человек, который может кинуться на людей с ножом. Недавно мы помогли жителям такого двора на Телецентре. У них бомж поселился, который реально мешал нормальной жизни всему двору. Полиция его забирала, а утром он вновь появлялся во дворе. Полицейские только руками разводили — мы не можем его принудительно отправить в «психушку»...

- Наше общество не понимает, что не может быть никакой дискриминации. Психически больной человек пользуется теми же правами, как и остальные граждане. Если человек совершает правонарушение, необходимо вызвать полицию. Полиция его задерживает, в процессе расследования видит, что человек — психически больной, не отдает отчета в своих поступках и действиях, значит, надо провести судмедэкспертизу задержанного, которая и решит — вменяемый этот человек или нет. С решением судмедэкспертизы полицейский идет в суд. И судья уже принимает решение — лечить принудительно или нет. Вот и вся процедура. Все зависит от работы полиции, а не от врачей. Если суд решит, человек помещается у нас на принудительное лечение. У нас есть два специализированных отделения: одно со строгим наблюдением, второе — с обычным. Больные, совершившие преступления, находятся там и не реже раза в полгода созывается комиссия, которая решает — здоров человек или нет.

- То есть, пациент,совершивший преступление, уже через полгода может выйти на свободу?

- Последнее слово — за судьей. У нас бывали такие случаи, что мы давали заключение о том что пациент нуждается в продлении принудительного лечения, а вот судья решал иначе — отпустить его. И мы следовали решению судьи...

- Совсем недавно в районе несовершеннолетний парень с другом изнасиловал свою мать. Этот друг годом ранее изнасиловал 11-летнюю девочку, но его не посадили, так как признали невменяемым. И на принудительное лечение не отправили, а отпустили на свободу. И вот что случилось через год. Как его могли отпустить?

- Опять же вопрос к судье. Мы свое мнение всегда подписываем, не меньше трех человек.

- Насколько часто суды прислушиваются к вашему мнению?

- Есть случаи, когда не прислушиваются. И эти случаи касаются известных всем личностей, известных преступлений, поэтому мы не можем вам рассказать о них. Есть же ответственность за разглашение персональных данных. Даже если мы вам и расскажем без фамилий и подробностей, то все равно очень легко догадаться. То, что эти люди совершили, было очень резонансным. Были и покушения на убийство, и убийства. А судьи не отправляли этих людей на принудительное лечение, а отпускали.

- У вас должен быть зреть внутренний протест...

- Мы свои протесты выражали тем, что повторно обращались в прокуратуру. Посчитали, что суд допустил нарушение. А суд опять оставил прежнее решение в силе...

Макет больницы, которая занимает огромную территорию. Фото: Леонид РЯБКОВ

«Совсем скоро из-за депрессии нас ждет взрыв психических заболеваний!»

- Какие психические заболевания наиболее "популярны" сегодня?

- Как было и раньше, так и осталось сейчас — шизофрения. Дальше идут психотические расстройства и поражения головного мозга.

- Фобий много есть, не появилась ли фобия, связанная с коронавирусом? Маниакальная боязнь заразиться covid-19?

- Это на уровне пограничных состояний. Обычно такие люди лечатся дома, не обязательно у нас. Само собой появится такая фобия. Был взрыв в Чернобыле — все боялись радиации. Все зависит от того, какая проблема сегодня актуальна.

- Сегодня актуален коронавирус!

- Чем мощнее общественные потрясения, тем больше развивается фобий среди людей.

- Не кажется ли вам, что в последние годы в обществе стало намного больше агрессии?

- Всегда так было. Экономические предпосылки диктуют — всем хочется кушать, всем хочется жить лучше. Еще Карл Маркс говорил, что капитализм покажет свой оскал. Негативная информация, которую подают СМИ, сказывается на обществе в целом. И раньше так было, просто меньше об этом писали и показывали по телевизору. Сейчас наше общество как растревоженный улей — работы нет, денег нет,опять же — коронавирус...

- Очень много в обществе депрессии, которая может стать толчком для развития психических заболеваний...

- Депрессия — это и есть заболевание!

- Значит, наше общество больно?

- Вечные проблемы — что достать, как купить, где достать денег, устроить сына, удачно женить, чтобы работа была, чтобы жена не потеряла работу, чтобы дети не кололись и не пили, чтобы дом построить, выплатить кредиты... Постоянное состояние такой вот тревоги у более слабых людей может вылиться в психическое заболевание. Во всем мире, не только у нас, ожидается большой рост депрессии в обществе. И ожидается совсем скоро.

- Надо же что-то делать! Ведь депрессия может вызвать рост психических заболеваний в Молдове!

- А что можно сделать? Знаете, есть такая поговорка: если хотите узнать, как хорошо жилось в настоящем, надо дожить до будущего...

- Каков социальный состав пациентов сегодня?

- Самый разный. Есть представители всех слоев населения. Есть и богатые, и бедные. Жаль, что богатые вспоминают о нашей больнице только, если заболел их родственник. Но за последние лет пять никто, ни одни спонсор, чей близкий человек заболел, не обратился к нам с предложением помочь.

- Бывают ли среди ваших пациентов известные политики, личности или их родные?

- Конечно, бывают! Чем они отличаются от других людей?! Перед психическими заболеваниями все равны. Богатые и известные тоже плачут...

КСТАТИ

Используются ли смирительные рубашки?

- Я работаю в больнице уже 31 год. - говорит Юрий Павлов. - Я смирительных рубашек не видел никогда! Невозможно буйного больного засунуть в рукава рубашки! Его нельзя никак поймать за руки! А попробуйте на него надеть смирительную рубашку! Не знаю, откуда такие сказки берутся. Из кино,наверное... Единственное, что было — мягкое фиксирование к кровати.

- А электрошок используется в лечении?

- При определенных симптомах электрошок бывает эффективен. Но делается с согласия не только пациентов, но и всех его ближайших родственников. Но сейчас этот метод вообще не используется.

Леонид РЯБКОВ