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Здоровье
Кику: Нас заверили, что у нас будет возможность получить вакцину
14.08.2020

Глава молдавского правительства Ион Кику в эфире частного телеканала, комментируя вопрос о регистрации российской вакцины от коронавируса, заявил, что Молдова держит связь со Всемирной организацией здравоохранения и всюду встала в очередь.

Когда Кику был в Минске три недели назад на саммите премьеров ЕАЭС, то обсуждал с Михаилом Мишустиным этот вопрос.

"Мы знали, что они продвигаются в этом направлении. Мы говорили. Нас заверили, что будет изобретена вакцина, опробована, и у нас будет возможность ее получить", - заявил Кику.

Премьер подчеркнул, что как только "появится вакцина, которая опробована и внесена во все реестры, Молдова, конечно, закупит ее, точно также, как покупает сейчас тесты и другие необходимые материалы". 

@rusputnikmd


 
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