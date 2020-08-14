Судный день с Дарьей Зимбельской: Топ-5 советов для начинающих сутяжников

Посетив в общей сложности пять заседаний, и отметив маленький юбилей, поделюсь впечатлениями, каково это - ходить судиться.

Для начала - девочковое. Каждое заседание - это повод пересмотреть гардероб. Так бывает, какие-то события кажутся особенными. На фоне пандемии коронавируса и самоизоляции мне показалось, что суды - это нетривиальные события в жизни, и надо бы как-то это лично для себя отметить.

Лайфхак первый: Придумайте себе традиции

Есть у меня ритуалы. Запилить пост в соцетях.. Или те же селфи - это уже добрая традиция, что-то вроде фото на память. Как и изучение документов накануне заседания, когда на пол выкладываются веером бумаги и еще раз проглядывается хронология.

Кстати, молдавские суды - это не история про то, как ты вышел с пламенной и проникновенной речью, все вокруг расплакались. Аплодисменты. Фанфары. Чепчики вверх… Все, ты выиграл, всем спасибо, все свободны. Все не так. Не как в кино.

Лайфхак второй: Зовите бесплатного переводчика, если чего-то не ясно

Во-первых, пускать слезу особо не для кого. Во-вторых, и трудовые споры - это не мелодрама. Обычно присутствует судья, его писарь, да две стороны, то есть два человека. Правда, это если вторая сторона явится, а если нет - то можно для количества позвать переводчика и бесплатного адвоката.

Изучение документов накануне заседания, когда на пол выкладываются веером бумаги и еще раз проглядывается хронология. Фото: Дарья ЗИМБЕЛЬСКАЯ

Первого - звала неоднократно, когда звучат юридические термины, то лучше понимать всё с первого раза, а не переводить в голове, исходя из контекста. Услугами второго не пользовалась: человек не в теме моих дел, придёт, с нуля будет слушать, что там произошло в чужой жизни. В общем, воздерживаюсь пока. Надобности нет. Да и специалисты говорят, что бесплатный защитник не просто не поможет, но и в состоянии навредить, ибо не знает тонкостей и нюансов конкретных слушаний.

А и еще из наблюдений: зачастую сами кабинеты, где вершится правосудие, не напоминают храм, где торжествует закон. Это обычные помещения, со столами и стульями, дай Бог, чтоб с кондиционерами.

Лайфхак третий: Не отдавайте полностью процесс на откуп юристам

Ни один адвокат не знает досконально дело лучше клиента. Поэтому лучше по мере возможности вовлекаться в процессы. По мне так это вообще временами весело. Задаешь вопросы: А как это? А как то? А перенос заседания почему? Чем больше спросишь, тем больше узнаешь. Но если почитать дополнительно законы, то вообще попадаешь в зазеркалье. Оказывается, столько всего расписано законодательно, и столько в жизни не выполняется.

Лайфхак четвертый: Обращаешься к судье, будь добр встань и окажи уважение - "ваша честь"

Я, к примеру, в первый раз, хоть и знала, но забывала вставать. В итоге меня толкал локтем переводчик: Дарья, встаньте. Это поначалу кажется непривычным. Но втягиваешься, и идет потом все как по маслу.

Из наблюдений: кабинеты, где вершится правосудие, не напоминают "храм закона". Это обычные помещения, со столами и стульями. Не как в кино. Зато все в масках.

В суд с бухты-барахты не подаётся. Нельзя сказать: да, я на вас в суд подам! И подать. Еще есть досудебная подготовка. Кстати, тут нужна консультация юриста, и может, даже не одна.

Сначала ответчику пишется досудебный запрос - что-то вроде претензии, дескать, мои права были нарушены. Что будем делать? И в зависимости от реакции, желания сторон договариваться принимается решение – идти ли дальше.

Подавать иск в суд нужно на государственном языке, а вот писать в самые различные инстанции - тут можно и на русском.

Суд - это вообще битва бумажек, ответов из самых различных инстанций. Эмоциям не место, нужны доказательства и факты.

И напоследок вопрос на засыпку. Можно ли в Молдове найти в суде справедливость? Юристы обычно отвечают вопросом на вопрос: а почему нет?

В демократической стране живем - подать в суд может каждый. Главное два условия. Первое – был нарушен закон. Второе – есть желание отстоять свои нарушенные права.

Дарья Зимбельская