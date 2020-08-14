Более 50% опрошенных сограждан по-прежнему не верит в угрозу Covid-19

На прививку согласна лишь треть опрошенных. Более 60 процентов опрошенных граждан Молдовы заявили, что не верят в угрозу коронавируса и относятся к нему как к неопасной болезни. На прививку от Covid-19 согласны лишь треть опрошенных - то есть около 300 человек из 1000 опрошенных. Исследование было проведено по заказу министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, сообщает Publika.

В то же время проявляется и другая черта молдавского характера - люди больше думают о здоровье близких, чем о своем личном. Во всяком случае, такой ответ дали 9 из 10 опрошенных - то есть 90%. И трое из пяти опрошенных признались также, что во время пандемии перестали обращаться к врачам именно по причине боязни заболеть.

Автор: Михаил Генчу