Игорь Додон прокомментировал протесты в Беларуси

Глава государства хотел бы, чтобы в Молдове была такая же инфраструктура, как в Беларуси.

Во время еженедельной программы «Președintele răspunde» Игорь Додон отметил схожесть протестов в Белоруссии и апрельских событий 2009 года в Молдове – в обоих случаях беспорядки начались после объявления результатов президентских и парламентских выборов.

11 лет назад на площадях Кишинева звучали похожие лозунги и обещания светлого будущего, но для граждан страны все обернулось трагическими последствиями.

- Тогда были лозунги, что все будет хорошо. Многие из вас вышли тогда против Воронина и коммунистов. Что тогда случилось? Кража миллиарда, войны олигархов, потом еще что-то украли, - напомнил Додон.

Президент указал на тот факт, что все события в Беларуси являются внутренним делом граждан этой страны.

- Я не хочу столкновений – ни в нашей стране, ни в их, - подчеркнул глава государства.

Несмотря на то, что ему могут не нравиться некоторые события, происходящие в Минске и других городах, экономическая и социальная ситуация в Беларуси на порядки лучше, чем в Молдове.

- Когда я смотрю на Минск и сравниваю с нашей страной, мне становится жалко молдаван. Беларусь, на фоне Молдовы, выглядит гораздо лучше. Я был несколько раз там. Беларусь запомнилась мне отличными дорогами, фермами в сотни тысяч голов, работающими предприятиями, тракторным заводом, откуда весь мир закупает тракторы, а также троллейбусным и автобусным заводами. Там бассейны в каждом населенном пункте, селе и школе. Вот этим мне Беларусь запомнилась. Я хочу, чтоб в Молдове было так же, – заявил Игорь Додон.

Некоторые политики позволили себе критику в адрес президента нашей республики по причине того, что он поздравил Александра Лукашенко с победой, объяснив это требованиями официального протокола.

- У нас дружеские отношения, нормальное и хорошее партнерство. Бывший президент, который был до меня, Лукашенко даже Орден Республики дал. Он помогал нашей стране, у нас очень много совместных предприятий. Там официально ЦИК признал выборы. Что должен делать руководитель страны, у которого хорошие отношения?, - задался вопросом Игорь Додон.

Автор: Михаил Генчу