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Игорь Додон не допустит во главе правительства ставленника Плахотнюка
14.08.2020

Глава государства прокомментировал последние события в молдавской политике. Во время еженедельного эфира программы «Președintele răspunde», Игорь Додон подчеркнул, что согласно решению судей Конституционного суда, кандидатура на должность премьер-министра может быть выдвинута только парламентским большинством.

- Вы хоть читали решение КС? Как создается парламентское большинство? Это не значит, что вы сидите в кабинете у Канду или Шора и по очереди подписываетесь за кандидата. Вы все идете на пленарное заседание и официально объявляете: я, Майя Санду, я, Андрей Нэстасе, создаю коалицию с Канду и Шором. Вот что такое парламентское большинство. После этого выдвигаете кандидатуру и предлагаете президенту, а я решу, что делать, – сказал Игорь Додон, цитирует Аиф.

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– Я не хочу, чтобы правительство возглавил человек Плахотнюка, назначенный Шором и Канду. Даже если Санду и Нэстасе «лягут» под них, я этого не допущу. Не нравится – читайте пункт первый: выносите на голосование 67 депутатов и пойдем на референдум. И пусть люди скажут, кто прав: я или вы. Вы, когда хотели назначить человека Плахотнюка премьер-министром, или я, когда отказался. И идем на референдум, хотите? Думаю, нет. Таков смысл решения КС, и я это решение приветствую. Думаю, это правильно и своевременно, – подытожил Игорь Додон.

Автор: Михаил Генчу


 
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