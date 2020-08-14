Часть украденного в Молдове миллиарда найдена в Дубае

Молдавские спецслужбы знают, что было куплено на сворованные деньги. Об этом стало известно из заявления главы государства Игоря Додона во время еженедельного эфира передачи «Presedintele raspunde».

- Только сейчас новый генеральный прокурор начал более динамичную деятельность. Есть соглашения о сотрудничестве с 50 зарубежными учреждениями по возврату денег. 150 миллионов долларов находятся в Дубае. Наши органы говорят, что это деньги из украденного миллиарда. Вы знаете, что там идет суд, Плахотнюк с кем-то там судится. Основная задача – наложить секвестр на средства, находящиеся за пределами страны. Наши органы знают, где и какие активы были куплены на эти деньги,- заявил президент.

Он также подчеркнул, что все лица, причастные к банковской афере и краже миллиарда, должны быть выявлены и призваны к ответу по закону за совершенные преступления.

- Мы должны посадить в тюрьму виновных. Плахотнюк и Шор сбежали, некоторые остались здесь, некоторые арестованы, некоторые – очень борзые в парламенте, но я надеюсь, что на определенном этапе настанет их очередь, – добавил президент.

Автор: Михаил Генчу