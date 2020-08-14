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Общество
Мэр Кишинева Ион Чебан зовет преторов и примаров пригородов объединяться в борьбе с аллергеном
14.08.2020

В столице активно и эффективно выкорчевывают сорняк. Об этом заявил генеральный примар столицы Ион Чебан в ходе совещания с примарами пригородных населенных пунктов. Столичный градоначальник отметил, что составлено уже около 150 протоколов касательно обнаружения амброзии.

Чтобы процесс сбора информации о наличии амброзии в пригородах был максимально оперативным и нарушения устранялись как можно быстрее, примарам пригородов было предложено собирать эту информацию централизованно и затем отправлять в Нацагентство по безопасности пищевых продуктов и полицию.

– До среды всем примэриям надлежит передать нам соответствующую информацию, после чего будет сделан общий запрос в НАБПП, – сказал Чебан.

Напомним, ранее Ион Чебан заявил, что владельцы земельных участков обязаны бороться с амброзией на них, в противном случае их ждет штраф.


 
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