One love, one life: ДПМ «сделала ручкой» Никифорчуку и Андронаки

Демпартия в пятницу выгнала из своих рядов Владимира Андронаки и Евгения Никифорчука.

– Исполнительное бюро Демократической партии и фракция ДПМ встретились сегодня на совместном заседании, где рассмотрели поведение Владимира Андронаки и Евгения Никифорчука. Участники встречи отметили, что депутаты долгое время не присутствовали ни на заседаниях фракции ДПМ в парламенте, ни в делах Демократической партии. Таким образом, эти двое депутатов уже давно не являются частью нашей команды.

Исходя из этой ситуации, в соответствии со ст. 66, п. 6 о статусе политической партии, Исполнительное бюро единогласно приняло решение исключить Владимира Андронаки и Евгения Никифорчука из Демократической партии, а фракция исключила Евгения Никифорчука из фракции ДПМ. Демократическая партия избрала свой путь и проводит политику, которая, вероятно, некоторым не нравится.

Члены Исполнительного бюро и депутаты ДПМ призывают территориальные организации демпартии оставаться едиными и действовать в интересах граждан Республики Молдова, - говорится в официальном сообщении ДПМ, опубликованном в соцсетях.

Ранее в пятницу Андронаки сообщил, что покидает фракцию ДПМ в парламенте, но остается в качестве независимого депутата.

Подготовил Михаил Генчу