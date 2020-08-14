Протестный миллионер Андрей Дынга - богатства главного заводилы фермеров

Организатор протестов фермеров Андрей Дынга – просто субсидийный миллионер!

За последние пять лет Дынга получил от государства более 2 миллионов 200 тысяч леев субсидий, заплатив налогов всего в один миллион леев, передает портал breakingnews.md со ссылкой на свои источники.

Там же отмечено, что этот же Дынга, получивший чистый доход в размере более одного миллиона из денег граждан, сегодня призывает фермеров протестовать, требуя, чтобы государство во время кризиса предоставило ему больше финансовых средств.

Дынга, – лидер территориальной организации партии Андрея Нэстасе «Платформа достоинство и правда» по Штефан-водскому району, член местного районного совета. Именно в Штефан-Водэ, откуда Дынга, кстати, родом, 27 июля 2020 года начались акции протеста.

Отметим, что Дынга владеет 52 пашнями и четырьмя складами, является основателем и руководителем двух компаний, а его пять тракторов стоят почти 200 тысяч долларов, что эквивалентно 3,5 миллионам леев. Также Дынга владеет двумя автомобилями марок Suzuki Vitara и Honda.

Подготовил Михаил Генчу