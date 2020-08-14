Кику - бастующим фермерам: Увеличить компенсацию аграриям Молдовы невозможно

Премьер-министр, Ион Кику , сегодня встретился с представителями сельскохозяйственных ассоциаций и федераций страны, чтобы обсудить проблему в аграрном секторе. Из-за засухи и града в этом году, многие сельхозугодья сильно пострадали. Аграрии просят повысить компенсацию, но власти заявляют, что “в бюджете дефицит средств”.

Премьер-министр напомнил, что правительство распорядилось о выплате компенсаций фермерам, зарегистрировавшим убытки по зерновым культурам I группы. На эти цели правительство выделило 200 млн леев. В ходе обсуждения фермеры вновь запросили увеличить субсидий с 1050 до 3000 леев/га. Премьер отметил, что это невозможно в условиях дефицита бюджета в 17,5 млрд леев.

«Министерство сельского хозяйства и AIPA начали процесс оценки убытков по II группе. Засеяно более 800 гектаров, это очень большие убытки, значит, денег потребуется больше, чем эти 200 млн леев», – сказал премьер.

Ранее, на встрече с аграриями в Штефан Водэ, премьер Ион Кику, заявил, что Правительство не предоставит помощь больше, чем 1000 лей за гектар.

Сегодня, один из организаторов протеста заявил, что была создана инициативная группа из представителей фермеров разных районов, чтобы провести дискуссию с представителями власти и найти решение проблемы.

Они просят выделить им компенсации в размере 3000 леев за гектар, где были засажены зерновые, пострадавшие во время неблагоприятных погодных условий.

Фермеры также требуют упростить процедуру предоставления компенсаций – чтобы деньги выдавались только на основе отчетов комиссий по чрезвычайным ситуациям и местных властей.

Производители настаивают на объявлении чрезвычайного положения в сельском хозяйстве в центральных и южных районах страны и выдаче сертификатов о форс-мажоре, чтобы эшелонировать задолженности по кредитам.