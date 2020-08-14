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Здоровье
В Молдове зарегистрировали 396 новых случаев COVID-19
14.08.2020

Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении COVID-19 в Молдове.

За минувшие сутки было зарегистрировано 396 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в нашей стране составляет 29 483.

"Сегодня были обработаны 2359 тестов, из которых 1850 - это первичные тесты. В результате выяснилось, что 396 результатов оказались положительными", - отмечается в пресс-релизе Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

Из общего числа случаев 1 является ввезенным (Узбекистан). Среди лиц, у которых сегодня выявлен COVID-19, 25 человек работают в системе здравоохранения, из которых 9 - врачи.

Также сообщается о смерти еще 6 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Таким образом, согласно данным Минздрава, число жертв пандемии в нашей стране возросло до 884 человек.

Вчера из медицинских учреждений страны были выписаны еще 280 пациентов, выздоровевших от коронавируса. Таким образом, согласно данным Минздрава, в общей сложности от коронавируса излечились 20 556 человек.


 
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