- Ей скажут «лежать» - ляжет, - Додон - о Санду

Если нынешнее правительство уйдет, то руководить страной будут либо олигархи, либо Майя Санду, для которой не имеет значения, что происходит в стране.

Сегодня, 14 августа, в эфире видеоплатформы «Президент отвечает» Игорь Додон объяснил, зачем оппозиция организует протесты, в том числе с участием фермеров. Их цель – свергнуть правительство и накалить атмосферу перед президентскими выборами, чтобы повысить свои шансы. С интересами граждан эти протесты не имеют ничего общего.

- Предпринимаются попытки повысить температуру накануне президентских выборов. Какова цель этих протестов? Свергнуть правительство. Представьте, что правительство уйдет в отставку. И что произойдет. Вы видели, что сделали эти из Гарварда. Они показали, на что способны.(…) От того, что уйдет в отставку министр, дополнительные деньги в бюджете не появятся. От этого не появится 4 млрд леев, чтобы выдать компенсации в размере 3 тыс. леев за гектар, - пояснил Игорь Додон.

Глава государства напомнил также тем, кто считает его самым большим злом, «как у них отбирали бизнес и заводили уголовные дела, когда у власти был Плахотнюк». Что касается Майи Санду, то ее, по словам президента, в Молдове ничего не держит. Для нее наша страна не имеет значения, она будет послушно выполнять все команды кураторов.

- Если вы не поддержите нынешнюю команду, у вас будет два варианта. Либо придет кто-то вроде Плахотнюка, и тогда все станут крепки задним умом. Либо придет одна из Гарварда, а джойстик, которым ею управляют, будет за пределами страны. Ей скажут «сидеть», она будет сидеть, скажут «лежать» - ляжет, скажут «голос» - она подаст голос. А что будет в стране, для нее не имеет значения. Детей ее здесь нет, ничего нет, так что неважно. Все за границей. В трудовой книжке напишут, что она была начальником, президентом, премьером, и она поедет дальше, - заявил Додон.

Глава государства призвал граждан не участвовать в этих акциях, а представителей оппозиции прекратить эти дискуссии до выборов, а сейчас – попытаться найти консенсус по вопросам, которые интересуют граждан.