С 15 августа вступает в силу запрет на демонстрацию покупателям сигарет и табачных изделий в магазинах. Об этом сообщает Национальное агентство общественного здоровья.

Сигареты можно держать в закрытых витринах, где их нельзя увидеть. Продавцам разрешено показывать покупателю список ассортимента табачных изделий по его просьбе - "на белой бумаге черными буквами", и только в том случае, если покупателю исполнилось 18 лет.

В больших торговых сетях Молдовы подготовились заранее — сигареты держат в специальных витринках, закрытых непрозрачными крышками.

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