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В центре Кишинева рубят многолетние деревья: это нормально?
15.08.2020

Ситуацию разъясняет мэр столицы Ион Чебан.

Вместо вырубаемых старых, засохших и больных деревьев осенью будут высажены молодые деревья высотой около 3-4 метров. Об этом заявил мэр Кишинева Ион Чебан.

Он отметил, что если не удалить корни деревьев, то в ближайшие 3 года новый тротуар будет разрушен. Чебан добавил, что ремонт тротуаров улиц А. Пушкина и М. Гавриила Бэнулеску-Бодони идёт полным ходом. Так, старый асфальт уже удалён, начата укладка плитки двух цветов – чёрного и белого. При этом работы ведутся по частям, чтобы горожане могли передвигаться.

До сих пор здесь ежедневно работали 6 бригад рабочих, а с понедельника их станет 8. Также начнётся работа на участке тротуара от бульвара Штефана чел Маре в сторону улицы Матеевич, чтобы мы могли завершить его как можно скорее, – уточнил градоначальник.

Павел МУНТЯН


 
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