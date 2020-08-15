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Здоровье
"Жизнь вынуждает малоимущих отрицать ковид - им некуда деваться"
15.08.2020

Отрицание коронавируса становится для бедяков инструментом защиты. Вы задавали себе вопрос, почему среди тех, кто отрицает коронавирус в Молдове, нет миллионеров или просто состоятельных граждан?

Все, оказывается, просто.

"Если мы посмотрим на простого сотрудника, который каждое утро вынужден ехать на работу в переполненном троллейбусе, тогда поймем, что обстоятельства, жизненная ситуация вынуждает его отрицать существование этого вируса, потому что он не может все время себя защищать.

Он понимает, что в любом случае он должен поехать на работу, чтобы содержать свою семью, у него не всегда есть маска, поэтому он чувствует себя дискриминированным, и таким образом отрицание становится инструментом защиты”, - рассказала эксперт в области общественного здоровья Алла Токарчук.

Роман ВЛАДИМИРОВ


 
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