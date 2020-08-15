Топ-7 причин, почему молдаванам не нравится работа из дома

«Комсомолка» собрала самые популярные жалобы на удаленную работу в Молдове.

Все «удаленщики» счастливы одинаково, а вот несчастны каждый по-своему. Молдова действительно постепенно привыкает к работе вне офиса, а точнее, дома. Вместо костюма – пижама, вместо туфель – тапочки, вместо рабочего стола – кухонный стол.

Поначалу казалось, что неожиданно свалившаяся удаленка станет счастьем, благом и легким трудом. Но все вышло совсем не так... За полгода работы из дома поднакопилась масса недовольств по отношению к этой форме работы.

Дома вообще не хочется работать

Окружение, обстановка, в которой раньше мы только отдыхали, усиленно стараясь забыть о рабочих вопросах, не располагают к продуктивности. Пока встанешь, пока сваришь кофе, пока сделаешь бутерброд, отвечая на приветствия коллег, замечаешь, как часы показывают полдень.

По-хорошему, надо писать планы и списки, что сделать сегодня. Самостоятельно следить за таймингом и не давать себе спуску. Это в офисе можно выбежать покурить и отдохнуть немного от компьютера, а дома перекур заменился обеденным сном, просмотром сериала или залипанием в Tik-Tok.

Рабочий день длиннее, чем в офисе

Между домом и работой граница не просто стерлась. Стало не понятно – мы живем на работе или работаем дома. И я все больше убеждаюсь, что мы начинаем жить на работе, потому что работа оккупировала дом. Пришлось оборудовать рабочее место, потому что занимать то кухню, то журнальный стол перед телевизором, то детский письменный стол просто надоело. Бегаешь всё время с ноутбуком от домочадцев.

Сейчас прячусь на балконе за слегка шатающимся старым кухонным столом. Только вот осенью и зимой тут будет холодно.

Не хватает общения с коллегами

Коллеги – это источник скандалов, идей и юмора. Коллектив заряжает на работу. Один в поле не воин, есть поговорка. Это явно говорили о работе в офисах. Все самое интересное для работы было в офисе, потому что там бесконечный брейнсторминг.

Сократили зарплату

Работодатель – человек прагматичный и расчетливый. Ему все кажется, что раз сотрудник дома в трусах на кухне работает, то он тратит на нее меньше сил и мозгов. Ему кажется, что выражение «дома даже стены помогают» вполне реальное и дома все делается легче и непринужденнее.

А раз легко, то и молоко за вредность можно отменить и зарплату – сократить.

К сожалению, у многих зарплаты упали из-за кризиса, а не из-за дури начальства. Но такое бывает реже.

Проблемы с техникой и неоплаченный интернет

Мало того, что зарплата упала, так и технику большинству «удаленщиков» приходится использовать свою. Все гаджеты теперь идут в ход для работы. Интернет для большинства «удаленщиков» работодатели не оплачивают. «Все равно вы его оплачивали и раньше», - говорят боссы. Логики тут нет. Потому что если вдруг остался без гроша и не оплатил счет, то пару дней можешь потерпеть без интернета. Книгу, в конце концов, дочитаешь. А с работой такой вариант не проходит. Сам же начальник начинает паниковать, если сотрудник не выходит на связь.

Но в тяжелые времена сотруднику выгоднее быть все время в сети. Это его хлеб теперь...

Дети на голове

Домочадцы вообще не воспринимают всерьез работу родителей. Детям сложно понять, зачем мама весь день сидит за компом, подбегая к плите помешать суп. Детям простительно. А вот когда второй взрослый дома начинает дергать, то тут прямо злость берет!..

У некоторых жен и мужей эпидемия отбила понимание процесса зарабатывания денег на удаленке. Жены требуют внимания, а мужья начинают мешать, отвоёвывая себе крупицы интереса со стороны второй половины. Пусть даже это внимание выражается словами: «Да можешь ты отстать, у меня онлайн-совещание, я скоро закончу!».

А детей все время хочется сдать бабушкам или в спецучреждения, но так думать нехорошо. Эти мысли просто от усталости и безысходности привыкания к новому распорядку дня.

А корпоратива, что ли, не будет?

Судя по всему, праздники отменили надолго. Теперь все стали адептами «это семейный праздник». Поели, выпили шампанского по глотку и смотрим дурацкий концерт по ТВ. Вот вам и корпоратив!

В компании некоторые люди даже успели уволиться и прийти новые, а ты их в глаза не видел, не то что тортик с пластиковой тарелки съел. Тимбилдинг теперь в «зуме». Совещания в скайпе, планерки в вотсапе, чаты сплетников в телеграм. Все расходимся по квартирам и пашем.

Ирина Иванченко