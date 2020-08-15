Коронавирус в парламенте: инфекция подтверждена у 16 сотрудников секретариата

В парламенте — новые случаи коронавирусной инфекции. Она подтверждена у 16-ти сотрудников секретариата, о чём нам сообщил вице-председатель законодательного органа Михай Попшой. Людей перевели на дистанционную работу.

"Руководство секретариата уведомило Постоянное бюро о том, что есть по меньшей мере 16 случаев и несколько подозрений. Доступ в парламент ограничили. Непонятно, на каком законном основании были принятые меры, потому что о карантине не говорят. То есть парламент не закрыт", - сказал Попшой.

Получить оперативный комментарий от секретариата парламента не удалось. В прошлом месяце коронавирус выявили у ещё одного его сотрудника, а также у советника фракции ПДС и двоих депутатов от партии "Шор": Игоря Химича и Владимира Витюка.

Ещё раньше заболели Арина Спэтару от платформы "Достоинство и Правда", демократ Евгений Никифорчук и социалист Владимир Миздренко. Кроме них диагноз COVID-19 поставили ещё четырём сотрудникам парламента.