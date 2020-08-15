Завтра экс-премьер Молдовы Влад Филат может возглавить ЛДПМ

Нам пишут, что завтра экс-премьер Молдовы Влад Филат может не только войти в руководящие структуры Либерально-демократической партии, но и возглавить её.

Возвращение освободившегося из тюрьмы Филата в молдавскую политику шаг то ли от отчаянья, то ли от скуки. При этом есть довольно большое число людей в окружении экс-премьера, настоятельно рекомендующих ему не делать этого. Как мы понимаем, уговаривать Влада Васильевича сторонники и противники возвращения будут до самого последнего момента.

То, что у Филата нет шансов на президентских выборах - факт. Как спойлер против Майи Санду он эффективен лишь в одном случае - если начнет разоблачать и критиковать её деятельность на посту министра просвещения. Правда, неизбежен вопрос, куда смотрел в этой ситуации сам тогдашний глава правительства и лидер партии, делегировавшей премьер-министра, но то такое. Молдавская политика и более беззастенчивую наглость видала.

Куда важнее становится будущая парламентская кампания, которая с большой вероятностью будет по весне досрочной. Там ЛДПМ может урвать какие-то проценты, отобрав их у сегодняшних любимцев Запада и тем самым внести на правом фланге чуть больше сумятицы.

Впрочем, как написал нам один из участников завтрашнего партийного съезда, всё это очень интересные планы, если только западные партнеры закроют глаза и не будут педалировать тему, что все замешанные в "краже миллиарда" должны быть исключены из политического процесса Молдовы.

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