15 Августа 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Завтра экс-премьер Молдовы Влад Филат может возглавить ЛДПМ
15.08.2020

Нам пишут, что завтра экс-премьер Молдовы Влад Филат может не только войти в руководящие структуры Либерально-демократической партии, но и возглавить её.

Возвращение освободившегося из тюрьмы Филата в молдавскую политику шаг то ли от отчаянья, то ли от скуки. При этом есть довольно большое число людей в окружении экс-премьера, настоятельно рекомендующих ему не делать этого. Как мы понимаем, уговаривать Влада Васильевича  сторонники и противники возвращения будут до самого последнего момента.

То, что у Филата нет шансов на президентских выборах - факт. Как спойлер против Майи Санду он эффективен лишь в одном случае - если начнет разоблачать и критиковать её деятельность на посту министра просвещения. Правда, неизбежен вопрос, куда смотрел в этой ситуации сам тогдашний глава правительства и лидер партии, делегировавшей премьер-министра, но то такое. Молдавская политика и более беззастенчивую наглость видала.

Куда важнее становится будущая парламентская кампания, которая с большой вероятностью будет по весне досрочной. Там ЛДПМ может урвать какие-то проценты, отобрав их у сегодняшних любимцев Запада и тем самым внести на правом фланге чуть больше сумятицы.

Впрочем, как написал нам один из участников завтрашнего партийного съезда, всё это очень интересные планы, если только западные партнеры закроют глаза и не будут педалировать тему, что все замешанные в "краже миллиарда" должны быть исключены из политического процесса Молдовы.

@Telegram


 
Количество просмотров:
120
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.