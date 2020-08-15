Судья Апелляционной палаты Кишинева Владислав Клима заговорил...

Впервые после местных выборов 2018 года, на которых победил Андрей Нэстасе в Кишиневе, один из судей, рассматривавших дело в суде, выступил с объяснениями, почему выборы были признаны недействительными

Судья Апелляционной палаты Кишинева Владислав Клима считает, что решение судей поддержать решение первой инстанции было законным. Заявления были сделаны в эфире передачи UNInterviu на unimedia.

Клима также утверждает, что ни на одного из судей не было оказано политического давления.

«Есть такой термин – освобождение от пробации. Речь идет об окончательных судебных решениях, в которых устанавливаются определенные факты, которые становятся обязательными для судей при рассмотрении последующих дел.

В данном конкретном деле изначально было решение суда, которым было установлено, что один из претендентов нарушил избирательное законодательство, тем самым оказав влияние на неопределившийся электорат. Это решение лежало на столе судьи, и никакие другие доказательства не могли его оспорить, потому что таков закон. Именно это решение привело к признанию выборов недействительными, и это решение принял бы любой другой судья на нашем месте.

Что произошло через год? Решение суда о нарушении Андреем Нэстасе избирательного законодательства было обжаловано в Европейском суде по правам человека. В процессе рассмотрения дела и попыток полюбовного урегулирования, судебная коллегия отменила это решение. Следовательно, исчезло основание для признания выборов недействительными, поэтому и было пересмотрено соответствующее решение», – пояснил Владислав Клима.

Более того, судья утверждает, что ни одна из коллегий не нарушила закон, когда принимала эти решения.

«Первая коллегия прямо применила положения Кодекса о выборах, которые действовали на тот момент. Они вызвали много споров, даже в Европейском парламенте, ограничивают они или нет право на свободу слова. Судьи руководствовались законом Республики Молдова, но иногда он не соответствует положениям Конвенции о правах человека», – добавил судья.

Клима отвергает утверждения, что он принимал решения под внешним влиянием, но говорит, что то, что происходит с людьми в системе, «линчевание в СМИ, политические заявления, протесты и публичные обвинения – это попытки повлиять на принятие судебных решений».

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