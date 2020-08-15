15 Августа 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Судья Апелляционной палаты Кишинева Владислав Клима заговорил...
15.08.2020

Впервые после местных выборов 2018 года, на которых победил Андрей Нэстасе в Кишиневе, один из судей, рассматривавших дело в суде, выступил с объяснениями, почему выборы были признаны недействительными

Судья Апелляционной палаты Кишинева Владислав Клима считает, что решение судей поддержать решение первой инстанции было законным. Заявления были сделаны в эфире передачи UNInterviu на unimedia.

Клима также утверждает, что ни на одного из судей не было оказано политического давления.

«Есть такой термин – освобождение от пробации. Речь идет об окончательных судебных решениях, в которых устанавливаются определенные факты, которые становятся обязательными для судей при рассмотрении последующих дел. 

В данном конкретном деле изначально было решение суда, которым было установлено, что один из претендентов нарушил избирательное законодательство, тем самым оказав влияние на неопределившийся электорат. Это решение лежало на столе судьи, и никакие другие доказательства не могли его оспорить, потому что таков закон. Именно это решение привело к признанию выборов недействительными, и это решение принял бы любой другой судья на нашем месте. 

Что произошло через год? Решение суда о нарушении Андреем Нэстасе избирательного законодательства было обжаловано в Европейском суде по правам человека. В процессе рассмотрения дела и попыток полюбовного урегулирования, судебная коллегия отменила это решение. Следовательно, исчезло основание для признания выборов недействительными, поэтому и было пересмотрено соответствующее решение», – пояснил Владислав Клима. 

Более того, судья утверждает, что ни одна из коллегий не нарушила закон, когда принимала эти решения. 

«Первая коллегия прямо применила положения Кодекса о выборах, которые действовали на тот момент. Они вызвали много споров, даже в Европейском парламенте, ограничивают они или нет право на свободу слова. Судьи руководствовались законом Республики Молдова, но иногда он не соответствует положениям Конвенции о правах человека», – добавил судья. 

Клима отвергает утверждения, что он принимал решения под внешним влиянием, но говорит, что то, что происходит с людьми в системе, «линчевание в СМИ, политические заявления, протесты и публичные обвинения – это попытки повлиять на принятие судебных решений».

@Telegram VM


 
Количество просмотров:
75
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.