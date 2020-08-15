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В стремлении вернуть миллиард прокуратура вышла на международный уровень сотрудничества
15.08.2020

Генеральная прокуратура подписала порядка 50 соглашений о сотрудничестве. Речь идет о связях с учреждениями других стран, и цель сотрудничества проста и понятна – возврат украденного из банковской системы Молдовы миллиарда.

Об этом заявил президент Игорь Додон в рамках эфира «Президент отвечает».

– Только сейчас новый генеральный прокурор начал более динамичную деятельность. Есть соглашения о сотрудничестве с 50 зарубежными учреждениями по возврату денег. 150 миллионов долларов находятся в Дубае. Наши органы говорят, что это деньги из украденного миллиарда. Вы знаете, что там идет суд, Плахотнюк с кем-то там судится. Основная задача сейчас – наложить арест на средства, которые находятся за пределами Молдовы и прокуроры знают, где и какие активы были куплены на эти деньги, - сказал Додон.

По его словам, причастные к банковскому мошенничеству ответят за это преступление, и власти сделают все, чтобы посадить в тюрьму виновных.

– Плахотнюк и Шор сбежали, некоторые остались здесь, – заметил президент.

Подготовил Михаил Генчу


 
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