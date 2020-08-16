В Молдове зарегистрировано 422 новых случая COVID-19

Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике Молдова.

Согласно данным на сегодня, 15 августа, за последние 24 часа было обработано 2684 теста, в том числе 2157 – первичных, 527 – повторных. В результате подтвердилось 422 новых случая заражения COVID-19, в том числе шесть – в Приднестровье. Общее число инфицированных достигло 29 905 человек, 8102 – активных.

Три случая были импортированы – два из Германии и один из Франции, остальные – результат местной передачи. Наибольшее число инфицированных по-прежнему в Кишиневе – 211 человек.

Из числа заболевших 14 – медицинские работники: четыре врача, девять медсестер и один работник вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 465 пациентов, в том числе 25 – на искусственной вентиляции легких. Состояние 1253 пациентов медики оценивают как средней тяжести.

Из больниц выписаны 352 госпитализированных ранее пациента. Всего выздоровевших на данный момент 20 908 – человек. Жертвами COVID-19 стали 895 пациентов.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом. При первых симптомах заболевания, таких как: лихорадка, кашель, насморк, следует обратиться к семейному врачу или позвонить в службу 112.

Автор: Михаил Генчу