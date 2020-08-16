Опубликованы условия поездок граждан Молдовы в другие страны

Появилась обновленная информация о доступе граждан Республики Молдова на территории других государств в контексте эпидемии.

Число людей, инфицированных COVID-19 в Республике Молдова, не уменьшается. В связи с этим многие европейские страны ввели ограничения на въезд для граждан Молдовы или строгий 14-дневный карантин, если они въезжают в другое государство, сообщает stiri.md.

В этом контексте министерство иностранных дел и европейской интеграции в Кишиневе информирует граждан Молдовы об ограничениях, введенных рядом стран Европы и всего мира.

Согласно документу, молдаване могут выезжать в Болгарию и Беларусь только в том случае, если они предъявят отрицательный тест ПЦР на COVID-19 на английском языке, выполненный не более чем за 72 часа до въезда в страну.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции активировало колл-центр, с которым можно связаться по телефону 0 80 090 990 (из Молдовы) или из-за границы по телефону: +373 22 788 722. Операторы работают с понедельника по пятницу, с 08.00 до 17.00. Вне программы вы можете отправить сообщение: по электронной почте на адрес call.center@mfa.gov.md.