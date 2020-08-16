Пассажиры требуют вернуть деньги за авиабилеты, авиакомпании все чаще отказываются

Авиакомпании столкнулись с кризисом из-за пандемии COVID-19.

Растет количество обращений пассажиров с требованием возместить стоимость авиабилетов за отмененные рейсы. Вместе с этим растет и число отказов авиакомпаний. Об этом в ходе рабочей встречи с министром экономики Сержиу Райляном сообщил директор Органа гражданской авиации (ОГА) Еужен Коштей.

- Национальные авиалинии пытаются убедить пассажиров принимать ваучеры вместо денег. Однако это решение не нравится большинству пассажиров, - отметил Коштей.

Учитывая важность проблемы, министр распорядился создать рабочую группу с участием ОГА, представителей авиакомпаний, Национальной ассоциации экономических агентов в области туризма, гражданского общества. Группе до 1 сентября 2020 года предстоит определить приемлемые правовые решения, как для пассажиров, так и для авиакомпаний, которые столкнулись с кризисом из-за пандемии COVID-19, сообщает Sputnik-Молдова.

Также Райлян поручил руководству ОГА и Агентству публичной собственности оценить ситуацию и финансовые риски в работе национальных авиакомпаний.

Подготовил Михаил Генчу