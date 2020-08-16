Пассажиры требуют вернуть деньги за авиабилеты, авиакомпании все чаще отказываются

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Экономика
Авиакомпании столкнулись с кризисом из-за пандемии COVID-19.
Растет количество обращений пассажиров с требованием возместить стоимость авиабилетов за отмененные рейсы. Вместе с этим растет и число отказов авиакомпаний. Об этом в ходе рабочей встречи с министром экономики Сержиу Райляном сообщил директор Органа гражданской авиации (ОГА) Еужен Коштей.
- Национальные авиалинии пытаются убедить пассажиров принимать ваучеры вместо денег. Однако это решение не нравится большинству пассажиров, - отметил Коштей.
Также Райлян поручил руководству ОГА и Агентству публичной собственности оценить ситуацию и финансовые риски в работе национальных авиакомпаний.
Подготовил Михаил Генчу
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