Обращение молдаванки к белорусам: Посмотрите на Молдову - 30 лет "демократии" и загубленная жизнь трех поколений

Жителям нашей страны лучше всех понятно, что ждет Беларусь.

1. Коммунальные выплаты в зимний период моей мамы (70 лет, молдаванка, в/о, стаж работы 35 лет) составляют 300% от ее пенсии. У вас так же?

2. Мои коммунальные услуги зимой за домик 80 кв.м. выше, чем коммуналка моего знакомого в этот же период времени (вилла, 180 кв.м. Рим, Лацио, Италия), при моей зарплате в два нуля, и его в четыре.

3. Медицинский полис врачи сами предложили засунуть подальше и оплатить срочную операцию, либо "ждать очереди"( а госпитализация была срочнейшая!) У вас так же?

4. Моя законная зарплата - это один поход в магазин купить продуктов на неделю ( без мяса) При моих трех в/о. У вас так же?

5. Многие продукты молдавского производства в молдавских магазинах дороже импортных. У вас так же?

6. Многие наши деревни и села почти вымерли. У вас так же?

7. Повсюду залежи гор мусора и разбитые дороги. Страшные вонючие подъезды домов, 92% жилого фонда - ветхий, мосты, виадуки, лифты и самолеты, срок эксплуатации которых закончился -дцать лет назад. У вас так же?

8. Практически все наши заводы разрушены. Производство стоит. Мы вернулись к кустарному способу производства. У вас так же?

10. В тюрьмах томятся мелкие нарушители. Крупные гуляют на свободе. У вас так же?

Да уж, не надо, как в Молдове

11. Мои все друзья, кто работает в Европе - годами не видят своих детей, теряют мужей/жен, к родителям приезжают на похороны. У вас так же?

12. Молодежь валом валит из страны или лелеет мечты об этом. У вас так же?

13. Редкий мужчина у нас доживает до 66 лет. У вас так же?

14. Преступность зашкаливает. У вас так же?

15. До беспризорных детей никому нет дела. У вас так же?

16. Появились люди с признаками ОТСУТСТВИЯ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ГРАМОТНОСТИ (не умеют читать-писать) У вас так же?

17. Любой вопрос решается за мзду. У вас так же?

Кстати.

Америка нас очень любит.

Всемирный банк нам выдает кредиты и что-то нам исправно говорит про какие-то там демократические ценности, преобразования и реформы.

При этом каждый новорожденный малыш в Молдове рождается с государственным долгом по кредитам в 3.000$, который потом только растет.

У вас так же?

Я могу говорить, что хочу. Это называется "свобода слова" Но ничего из того, что написала, я изменить не могу для страны, которую люблю, так все запущено и безнадежно упущено...

Вам хочется, чтоб и у вас стало так же?

Демократии в моей стране уже под 30 лет.

Ничто, по сравнению с вечностью, и целая загубленная жизнь трех поколений.

Я желаю вам добра, благоденствия и мудрости, белорусы. Но помните, что все познается в сравнении, в сравнении с опытом тех, кто 30 лет ковыляет по пути, который вы хотите избрать своим.

Автор Наталия Наталия