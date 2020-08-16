В заброшенном здании отеля "Националь" в Кишиневе произошел пожар. Многоэтажная "высотка" бывшего шикарного отеля — источник постоянной головной боли для столичной администрации. Вот и в субботу вечером горожане заметили густые клубы дыма над крышей бывшего "Интуриста".

По сообщению Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, звонок в службу 112 поступил в 16.55. Пожарные, прибывшие на место происшествия, обнаружили источник огня в шахте лифта, где скопился мусор.

Огонь оперативно потушили, и вот так здание выглядит сейчас. При пожаре никто не пострадал.

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