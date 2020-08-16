Сегодня должен состояться митинг Майи Санду

Не понятно против чего конкретно будет митинг, но можно предположить, что против всего и всех. Другой вопрос в том, будут ли аграрии на этом митинге. Вчера правительство договорилось с ними по ряду вопросов.

Государство готово реструктуризовать задолженности по кредитам и возместить НДС. Стороны также договорились об увеличении субсидий за уничтоженный урожай с тысячи до полутора тысяч леев за гектар.

Пока нельзя точно сказать, будут ли фермеры протестовать сегодня ради протеста. Вчера Слусарь попросил аграриев не уезжать. Как можно отказать честному депутату? Без политических красок доверия к протестующим будет больше.

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