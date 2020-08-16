16 Августа 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Сегодня должен состояться митинг Майи Санду
16.08.2020

Не понятно против чего конкретно будет митинг, но можно предположить, что против всего и всех. Другой вопрос в том, будут ли аграрии на этом митинге. Вчера правительство договорилось с ними по ряду вопросов.

Государство готово реструктуризовать задолженности по кредитам и возместить НДС. Стороны также договорились об увеличении субсидий за уничтоженный урожай с тысячи до полутора тысяч леев за гектар.

Пока нельзя точно сказать, будут ли фермеры протестовать сегодня ради протеста. Вчера Слусарь попросил аграриев не уезжать. Как можно отказать честному депутату? Без политических красок доверия к протестующим будет больше.

@Telegram MP


 
Количество просмотров:
67
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.