Молдавское Министерство иностранных дел и евроинтеграции разразилось заявлением по Беларуси:

"МИДЕИ внимательно следит за развитием поствыборной ситуации в Беларуси и крайне обеспокоено насилием в этой стране.

Подтверждая важность соблюдения прав человека и общепринятых демократических норм, мы надеемся, что трудности, с которыми сегодня сталкивается народ Беларуси, будут преодолены мирным путем в рамках подлинного и всеобъемлющего политического диалога.

В эти трудные времена мы выражаем нашу полную солидарность с народом Беларуси, продолжая поддерживать укрепление демократии, процветания, стабильности и независимости Республики Беларусь - дружественной страны и важного традиционного партнера по сотрудничеству Республики Молдова".

Заявление какое-то такое... есть в Беларуси те, кто поддерживает Александра Лукашенко. Есть те, кто не поддерживает никого, в том числе и получивших по шее во время протестов. И они все - население Беларуси. Есть ощущение, что писал позицию МИДЕИ Андрей Попов, по крайней мере он всячески сейчас показывает, что внимательно следит за событиями в Минске. И следит за ними лишь сквозь антилукашенковскую призму, что вроде как не красит дипломата, ибо мир многогранен и не черно-бел.

Не исключаем, что вскоре Конституционному суду придется давать разъяснения, кто же в Молдове определяет внешнюю политику в конечной редакции.

Парламент, который "утверждает основные направления внутренней и внешней политики государства"; президент, который "ведет переговоры, участвует в ведении переговоров, заключает международные договоры от имени Республики Молдова и представляет их парламенту для ратификации"; или правительство, которое "обеспечивает проведение внутренней и внешней политики государства".

@Telegram GK