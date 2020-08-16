Александр Олейник: «В качестве независимого депутата, буду стремиться к тому, чтобы быть максимально эффективным

В интервью порталу ТРИБУНА независимый депутат Александр Олейник рассказал о завершившейся весенней сессии, об инициативах, которые он выдвинул для избирателей в своём округе, о Народной Партии Республики Молдова, предложениях вступить в парламентские фракции, и других важных аспектах.

Т.: Господин Олейник, вы остались единственным независимым депутатом парламента. Каково работать в этой должности?

А.О.: Если вы имеете в виду метафору «один в поле не воин», то я вынужден вас огорчить – во всем, что я делаю, я пытаюсь доказать обратное, обсуждая самые насущные проблемы, решение которых идет на благо страны и ее граждан. Примером может служить создание Специальной комиссии по разработке Национальной программы орошения сельскохозяйственных земель, законодательная инициатива, поддержанная всем пленарным заседанием парламента. В ходе диалога с коллегами мне удалось убедить их, что в климатических условиях, удушающих нас в последние годы, реализация сегментарных проектов в этой области не может дать нам возможность разработать конкурентоспособную агропродовольственную систему, отвечающую современным требованиям и снижающую негативное влияние на все сферы социально-экономической жизни. И сегодня, хочу отметить, несмотря на то что Парламент в отпуске, Комиссия работает и решает ряд организационных и процедурных вопросов. Более того, в результате продуктивного диалога с некоторыми международными организациями и фондами, партнерами по развитию, были определены источники для привлечения группы независимых экспертов в процесс разработки Программы.

Мы не всегда приходим к общему знаменателю. Я должен признать, что иногда в диалоге с некоторыми коллегами проявляется интерес фракции / партии, и поиск консенсуса становится более сложным процессом, требующим уступок с обеих сторон. Конечно, было бы намного лучше, если бы независимых депутатов было больше, тогда их голос, в том числе благодаря общему количеству голосов, был бы более ощутим.

Но, как я уже говорил ранее, даже в создавшейся ситуации я стремлюсь быть максимально эффективным и выполнять свой мандат в полной мере. И позиция независимого депутата мне в этом очень помогает, потому что у меня обязательства только перед избирателем, а не перед партией или политической группой.

Т.: Как бы вы охарактеризовали весеннюю сессию?

А.О.: Если коротко – синусоидой, не укладывающейся в математические каноны. На мой взгляд, в большинстве случаев, в силу того что это год выборов, партии использовали законодательный форум для продвижения своей политической повестки дня или кандидатов на выборах. Конечно, деятельность и действия в области кризисного управления пандемией также не могут быть включены в список успехов. Здесь я также имею в виду как процесс принятия решений или других действий, касающихся общественного здравоохранения и связанных с ним областей, так и влияние пандемии на социально-экономическую жизнь….

Андриана Кептине