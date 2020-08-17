"Многие оттуда не возвращаются": Валерий Мунтяну рассказал о лечении от COVID-19

Потрясение на всю жизнь. Председателю партии "Союз спасения Бессарабии" Валерию Мунтяну, переболевшему COVID-19, в память врезались лица изнурённых врачей и беспомощных пациентов.

Политик занимается спортом, а потому и не думал, что разовьется тяжёлая форма болезни. В госпитале он пробыл две недели, а сейчас, после выписки, остаётся дома на карантине: "Всё началось с симптомов пневмонии. Врачи убедили меня, что в домашних условиях вылечить такое невозможно".

Коронавирус действует непредсказуемо и молниеносно: "Тяжело, когда людям рядом с тобой, которые только что улыбались и чувствовали себя нормально, резко становится плохо и их увозят в реанимацию. Многие оттуда не возвращаются".

По рассказу Мунтяну, он стал свидетелем не одной житейской драмы: "Попала в больницу пожилая пара, обоим лет 80. Муж умер на второй день, а старушка прошла через реанимацию. Её выписали, и когда она вернулась домой, только тогда поняла, что муж скончался. В больнице ей говорить не стали. Говорят тем, кто уже выкарабкался, кто дома".

Врачи измотаны, говорит Мунтяну, и не только неубывающим потоком пациентов. Целый день в защитном костюме невыносимо жарко: "Видел, как медсестра, упакованная во всю эту защитную экипировку, держала руки в холодной воде. На мой вопрос она ответила, что это помогает ей не упасть в обморок".

Сейчас на лечении от COVID-19 находятся порядка восьми тысяч человек.