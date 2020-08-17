Влад Филат снова возглавил ЛДПМ

Влад Филат снова избран председателем Либерально-демократической партии. Решение было принято на внеочередном съезде политформирования. А объявил об этом вице-председатель ЛДПМ Александр Бужорян.

Влад Филат с 2009 по 2013 год занимал должность премьер-министра. В 2015 его лишили неприкосновенности и задержали по делу о пассивной коррупции и злоупотреблении властью. Суд признал его виновным и проговорил к девяти годам тюрьмы. На свободу Филат вышел после четырёх лет в заключении — срок ему сократили двумя судебными решениями. Свою вину Филат так и не признал.

ЛДПМ, основанная им в 2007 году, намерена принять участие в ноябрьских президентских выборах. Как сообщил пресс-секретарь партии Сергей Буркэ, кандидата назначат на следующей неделе.