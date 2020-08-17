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Семья
Родителей перестанут пускать в молдавские школы
17.08.2020

Еще одно последствие пандемии. Даже если школы и будут работать в прежнем режиме, пускать родителей в здание школы отныне будет запрещено - об этом сообщает телеграм-канал "КП", ссылаясь на распоряжение министерства образования, культуры и исследований.

- Родителям категорически запрещен вход в помещения школы. По предписанию – даже во двор школы не разрешается. Только до дверей, где встречает классный руководитель, - цитирует источник информацию от министерства.

Автор: Михаил Генчу


 
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