Родителей перестанут пускать в молдавские школы

Еще одно последствие пандемии. Даже если школы и будут работать в прежнем режиме, пускать родителей в здание школы отныне будет запрещено - об этом сообщает телеграм-канал "КП", ссылаясь на распоряжение министерства образования, культуры и исследований.

- Родителям категорически запрещен вход в помещения школы. По предписанию – даже во двор школы не разрешается. Только до дверей, где встречает классный руководитель, - цитирует источник информацию от министерства.

Автор: Михаил Генчу