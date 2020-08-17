КП про Майю Санду. Все уже было украдено до нас

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Тут коллеги по телеге (о, родился стих!) пишут, что акция Майи Санду, которая прошла нынче в Кишиневе, есть ни что иное, как позор вселенский, народу было крайне мало и идеи с лозунгами украдены у Филата.

Но самое смешное, что, судя по трансляции на ФБ у Санду, и не ставилось цели нагнать количество. Снимали выступающих и первые ряды хлопающих.

Скорее всего, это говорит, что Майя Санду нашла более действенный способ раздобыть деньжат, чем судиться с КП и требовать с нас 50 тысяч леев.

Можно почти со стопроцентной уверенностью сказать, что акция поклонников Санду стала первым пунктом (на самом деле – нет), после которого начнется финансирование ее президентской кампании.

Товар лицом был показан, речевки прокричали, даже Попшоя выпустили с обращением к русскоязычным. Кстати, в этом озвученном им списке оказались евреи, ромы, гагаузы, украинцы, но каким-то непостижимым образом депутат не упомянул, собственно… русских. Видимо, случайно.

Ну, а то, что толку от акции Санду сегодня, как от козла молока, так цели егшо доения и не ставилось.

П – Перспектива.

пысы. Скучно, девушки - выпускайте Филата.