В день выборов президента Молдовы, 1 ноября 2020 года, пройдут и выборы мэров в трех селах

В день выборов президента Молдовы, 1 ноября 2020 года, пройдут и выборы мэров в трех селах — коммуне Кетриш Фалештского района, коммуне Пятра Оргеевского района и в селе Дубна Сорокского района.

Во всех трех случаях повод к проведению новых выборов печальный — уход действующих глав администраций из жизни. Мэр коммуны Пятра, 49-летняя женщина, погибла в июле в автокатастрофе, когда нетрезвый водитель врезался в группу людей.

А 6 сентября новые выборы состоятся в коммуне Тырнова Дондюшанского района и в селе Нукэрень Теленештского района. В обоих случаях главы сельских администраций освободили пост, так как были избраны председателями районов.

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