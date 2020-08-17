Пока вы отдыхали на выходных, у нас тут созрела небольшая аналитическая сводка

Пока вы отдыхали на выходных, у нас тут в Капаклии созрела очередная небольшая аналитическая сводка, что ждет нас за оставшиеся две с небольшим недели августа.

Молдова входит в зону турбулентности и протестов. Как это будет?

16 августа - протестуют PAS и немного DA (унионисты, комбатанты, трактористы, сектанты - кого там только не будет).

23 августа - возмущаются комбатанты, унионисты и, немного DA и Pro Moldova.

24 августа - выступают унионисты и немного комбатанты (а еще, как ни странно - отдельно ото всех - актеры театра Чехова).

26 - 27 августа - митингуют унионисты и комбатанты (и, выдвигается Ренато Георгич),

30-31 августа - вопят унионисты, комбатанты.

Нужны еще цифры? Имена? Или августовской повестки пока хватит?

Тут надо пояснить, что так или иначе на всех протестах будут присутствовать активисты и сторонники богоизбранных партий (иной раз и лидеры и депутаты).

Так или иначе в повестку протестную вклинятся и PL и PLDM, PUN.

На их фоне, затеряется Pro Moldova, чья главная задача - обеспечивать наиболее радикальные мероприятия массовкой, а некоторых из действующих лиц - финансами.

Кстати, если уж говорить о финансируемых Андрианом Ильичем...

Ренато Георгич демонстративно продолжит занимать "позитивную" как он считает позицию - разговаривать с кроликами и хомяками в лайвах, играть в шахматы и нарды, раздавать водичку и делать пальцами знаки. Но люди его - также принимать будут активное участие в протестах (автопротест с сигналами - не сворачивается и обильно потеющий Кашу по прежнему будет бродить по обочинам дорог).

Партия Шор-а продолжает активно опакечивать отряды своих бабушек, которые со своим хэдлайнером-Таубер, наращивают градус истерики вокруг социальных проблем. Илан Мироныч еще дважды пообещает в live - свое скорое возвращение.

Гражданский конфликт с Марк Евгеничем влажно фантазируя о превращении своей ТГ-сетки в Nextа-TV убивающей дракона, будет искать поводы для параллельного вхождения в протестную повестку, с тезисом "бойкот" адресованным сторонникам нынешнего верховного главнокомандующего.

НО

Тут следует понимать, что в отличии от немного соображающих в тактике и стратегии черно-белых Дерека Хогана и Мартина Макдауэлла - в пустых богоизбранных и не очень головах, начисто отсутствует общее видение протестов. Как следствие - протестующие порой будут активно мешать друг другу раздергивая протестную волну по сторонам, а не сбивая ее в единое целое, как того требуется. Отдельная головная боль для американского координирующего руководства - проблема лидеров, каждый из которых мнит себя как минимум драконоборцем, а как максимум - предводителем белых ходоков (а кое-кто - матерью драконов).

Так или иначе, весь этот пестрый зоопарк настроен весьма решительно, скучать ни властям, ни народу, в августе не придется, однако майданов "по-взрослому" и прочих увеселительных и зажигательных, финансируемых Госдепом мероприятий, пока можно не опасаться. Все нынешние протесты - станут лишь прелюдией к череде выдвижений кандидатов на пост верховного главнокомандующего.

А про осеннюю пору - мы, поговорим, несколько позже.

@Telegram BP