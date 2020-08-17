Пока вы отдыхали на выходных, у нас тут созрела небольшая аналитическая сводка

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Пока вы отдыхали на выходных, у нас тут в Капаклии созрела очередная небольшая аналитическая сводка, что ждет нас за оставшиеся две с небольшим недели августа.
Молдова входит в зону турбулентности и протестов. Как это будет?
16 августа - протестуют PAS и немного DA (унионисты, комбатанты, трактористы, сектанты - кого там только не будет).
Нужны еще цифры? Имена? Или августовской повестки пока хватит?
Тут надо пояснить, что так или иначе на всех протестах будут присутствовать активисты и сторонники богоизбранных партий (иной раз и лидеры и депутаты).
На их фоне, затеряется Pro Moldova, чья главная задача - обеспечивать наиболее радикальные мероприятия массовкой, а некоторых из действующих лиц - финансами.
Кстати, если уж говорить о финансируемых Андрианом Ильичем...
Партия Шор-а продолжает активно опакечивать отряды своих бабушек, которые со своим хэдлайнером-Таубер, наращивают градус истерики вокруг социальных проблем. Илан Мироныч еще дважды пообещает в live - свое скорое возвращение.
Гражданский конфликт с Марк Евгеничем влажно фантазируя о превращении своей ТГ-сетки в Nextа-TV убивающей дракона, будет искать поводы для параллельного вхождения в протестную повестку, с тезисом "бойкот" адресованным сторонникам нынешнего верховного главнокомандующего.
НО
Так или иначе, весь этот пестрый зоопарк настроен весьма решительно, скучать ни властям, ни народу, в августе не придется, однако майданов "по-взрослому" и прочих увеселительных и зажигательных, финансируемых Госдепом мероприятий, пока можно не опасаться. Все нынешние протесты - станут лишь прелюдией к череде выдвижений кандидатов на пост верховного главнокомандующего.
А про осеннюю пору - мы, поговорим, несколько позже.
@Telegram BP
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